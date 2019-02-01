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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
Виталий Мутко раскритиковал федеральные ведомства за «формальный подход» к саммиту ШОС в Челябинске
01.02.2019 г. 15:35
Кабмин напомнит о значимости международных саммитов для репутации страны федеральным органам власти.
Заявление вице-премьер Виталий Мутко сделал в ходе рабочего визита в Челябинск. Зампред правительства пояснил, что саммиты имеют значение не только для города — это важное политическое событие всероссийского масштаба. Однако, по его словам, некоторые федеральные ведомства формально подходят к подготовке к этим мероприятиям.
«Мы сориентируем наши министерства и ведомства, чтобы они были частью подготовки, а не просто так, что губернатор здесь с командой готовятся, а они со стороны смотрят», — заявил Виталий Мутко.
Ранее о недостаточном внимании федерального центра к саммитам в плане финансирования подготовки упоминал челябинский экономист Сергей Гордеев. Он подчеркнул, что на данный момент помощь из федерального бюджета и интерес частных инвесторов к международным форумам ничтожны и основная нагрузка ложится на бюджет Челябинской области. Эксперт предупредил, что регион не сможет провести саммиты лишь за собственный счет.
Фото с сайта gubernator74.ru
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