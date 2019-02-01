На Южном Урале похолодает до -42 градусов

Фото с сайта r-19.ru

В Челябинской области на следующей неделе ожидается аномально холодная погода.

Среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на семь и более градусов. По данным челябинского гидрометцентра, в ночь на понедельник, 4 февраля, на севере области ожидается до -32. Дневная температура составит -22 - -27 градусов. В ночь на вторник и среду в большинстве районов региона похолодает до -38. В низинах столбики термометров опустятся до -42 градусов.

В региональном управлении МЧС рекомендуют в сильные морозы не оставлять без присмотра детей и не выходить из дома. Автомобилистам советуют не ездить на личном транспорте на дальние расстояния. Если поездка необходима, нужно брать с собой заряженный телефон, запас топлива и продуктов питания, теплые вещи.

Фото с сайта r-19.ru

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