Виталий Мутко предложил сделать дорогу в аэропорт Челябинска четырехполосной

Фото: «Молнии Дубровского» / telegram

На ремонт дорог к саммиту ШОС Челябинску необходимо еще 6 млрд рублей.

О планах по реконструкции дорожной сети к 2020 году замгубернатора Сергей Шаль доложил Виталию Мутко. В пятницу, 1 февраля, вице-премьер находился с рабочим визитом в Челябинске, где инспектировал подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. По словам замглавы региона, правительство разработало перечень из 30 дорожных объектов под реконструкцию. На большинство из них уже есть проектная документация, завершить подготовку планируется к марту.

«Частично мы финансировали работы за счет дорожного фонда области, но частично хотели бы просить помощи — сегодня у нас дефицит составляет 5,8 млрд рублей», — цитирует ТАСС обращение Сергея Шаля к вице-премьеру.

Виталий Мутко подчеркнул, что транспортные проблемы Челябинска требуют безотлагательного решения. Особое внимание вице-премьер обратил на дорогу в аэропорт и высказал пожелание сделать ее четырехполосной. «Также я слышал пожелания по продолжению строительства метро в Челябинске. Нужно реально оценить все возможности и целесообразность», — сказал Виталий Мутко.

Фото: «Молнии Дубровского» / telegram



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