700 дольщиков «Гринфлайта» получат ключи от квартир в ближайшие три месяца

Фото с сайта gubernator74.ru

Вице-премьер Виталий Мутко обсудил с гендиректором компании «Гринфлайт» Олегом Лакницким проблемы долевого строительства.

Виталий Мутко во время визита в Челябинск в пятницу, 1 февраля, посетил микрорайон «Академ Riverside». Вице-премьер побывал в доме по Университетской набережной, 62, который сдали в декабре 2018 года.

Из-за мошенничества застройщика более 4 тыс. дольщиков не могли получить квартиры с 2015 года. На сегодняшний день без жилья остаются около 700 клиентов компании. Очередная сдача домов намечена на февраль-март. Олег Лакницкий заверил Виталия Мутко, что к апрелю ключи от квартиры получит последний дольщик.

В апреле 2018 года экс-директора компании «Гринфлайт» Сергея Мануйлова приговорили к 2,5 года колонии. Он заключил ряд невыгодных сделок, что причинило существенный вред дольщикам. Совокупный ущерб превысил 10 млрд рублей.

Фото с сайта gubernator74.ru



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