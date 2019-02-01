Глава минздрава области Сергей Приколотин о детских смертях и враче-«вампире»

Фото с сайта gubernator74.ru

В пятницу, 1 февраля, обсуждаем ситуацию в копейской больнице №1, где за последние два месяца скончались трое детей, а также скандал арестованным врачом, который 20 лет назад убил одноклассника.

Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78.

Все новости за 01.02.2019 г.»