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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
Глава минздрава области Сергей Приколотин о детских смертях и враче-«вампире»
01.02.2019 г. 15:19
Фото с сайта gubernator74.ru
В пятницу, 1 февраля, обсуждаем ситуацию в копейской больнице №1, где за последние два месяца скончались трое детей, а также скандал арестованным врачом, который 20 лет назад убил одноклассника.
Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78.
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