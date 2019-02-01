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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
Суд отправил на принудительное лечение жителя Южноуральска, который убил родителей топором
01.02.2019 г. 14:33
Фото с сайта 74.мвд.рф
Челябинский областной суд огласил постановление по уголовному делу в отношении 40-летнего южноуральца, который убил двух человек.
Суд установил, что больной шизофренией житель Южноуральска в ночь на 3 ноября 2017 года топором убил своих родителей. По ходатайству органов предварительного расследования мужчину заключили под стражу. Суд постановил отправить южноуральца на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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