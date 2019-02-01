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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
Врач-«вампир» из Челябинска при приеме на работу в больницу сказал, что потерял трудовую книжку
01.02.2019 г. 14:31
Руководитель городского управления здравоохранения Наталья Горлова объяснила, как в больницу Челябинска приняли врача-убийцу с поддельным дипломом.
По словам Натальи Горловой, Бориса Кондрашина приняли на работу терапевтом в городскую клиническую больницу № 11 28 ноября 2018 года. Он предоставил все необходимые документы: паспорт, диплом, СНИЛС и справку об отсутствии судимости. Трудовую книжку, по словам Кондрашина, он потерял. В обязанности челябинца входило проведение лекций о вреде курения и алкоголизма, профилактика здорового образа жизни.
Предоставленные Кондрашиным документы направили в образовательные организации для подтверждения подлинности. «После того, как был получен отрицательный ответ, мужчину уволили, а документы передали в правоохранительные органы. Проводится служебная проверка на предмет обоснованности и качества деятельности Кондрашина в этой больнице, с целью недопущения негативных последствий для пациентов, которые попали к нему на прием», — отметила Наталья Горлова.
Бориса Кондрашина арестовали на два месяца 26 января. В отношении челябинца возбуждены уголовные дела по факту использования заведомо подложного документа и хранения наркотиков. 20 лет назад Кондрашин расчленил своего одноклассника и выпил его кровь. Челябинца признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Через десять лет его отпустили под наблюдение психотерапевта.
Фото с сайта kaluga.glavny.tv
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