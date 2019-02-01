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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
В День борьбы с раком южноуральцев приглашают пройти флюорографию и маммографию
01.02.2019 г. 14:17
Фото с сайта pixabay.com
В Челябинской области пройдут мероприятия, посвященные международному Дню борьбы с раком.
Памятную дату отмечают в понедельник, 4 февраля. В больницах Южного Урала всю неделю, с 4 по 10 февраля, будут проходить дни открытых дверей. Жители области смогут пройти обследования на маммографе и флюорографе.
За последний год количество онкобольных в Челябинской области выросло почти на 8%. На 100 тыс. населения приходится около 500 случаев. В региональном минздраве объяснили прирост улучшением методов диагностики и повышенного внимания специалистов к раннему выявлению новообразований.
Фото с сайта pixabay.com
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