В День борьбы с раком южноуральцев приглашают пройти флюорографию и маммографию

Фото с сайта pixabay.com

В Челябинской области пройдут мероприятия, посвященные международному Дню борьбы с раком.

Памятную дату отмечают в понедельник, 4 февраля. В больницах Южного Урала всю неделю, с 4 по 10 февраля, будут проходить дни открытых дверей. Жители области смогут пройти обследования на маммографе и флюорографе.

За последний год количество онкобольных в Челябинской области выросло почти на 8%. На 100 тыс. населения приходится около 500 случаев. В региональном минздраве объяснили прирост улучшением методов диагностики и повышенного внимания специалистов к раннему выявлению новообразований.

Фото с сайта pixabay.com

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