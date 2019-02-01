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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
В Магнитогорске с предпринимателя взыскали 5 млн рублей налоговых долгов
01.02.2019 г. 14:07
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Челябинской области суд обязал местного бизнесмена выплатить долги по налогам в крупном размере.
Гендиректора организации уличили в неуплате НДС и налога на прибыль. Сумма долга составила 5 млн рублей. Ранее на него завели уголовное дело, однако за истечением срока давности оно было закрыто. Однако ущерб бюджету мужчина не возместил.
Ордждоникидзевский райсуд Магнитогорска постановил взыскать с предпринимателя 5 млн рублей, однако он подал апелляцию. Челябинский областной суд решение первой инстанции оставил в силе. Его исполнение поставили на контроль, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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