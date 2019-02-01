Доходы областного бюджета от добычи недр за пять лет выросли на 500 млн рублей

В минимущества области рассказали о пополнении бюджета с налога на добычу полезных ископаемых.

За 2018 год область заработала с добычи полезных ископаемых на ее территории почти 1,5 млрд рублей. За пять лет прирост составил 150% — в 2013 году налога собирали на 900 млн. По словам главы минимущества области Алексея Бобракова, увеличение доходов связано с благоприятной конъюнктурой на рынке и активным наращиванием добычи.

За пять лет в области поставил на госучет 55 вновь открытых месторождений. Сейчас в регионе действует почти 250 лицензий на разработку недр. 175 организаций заняты добычей полезных ископаемых, сообщили в пресс-службе минимущества области.

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