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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
В День метеорита челябинцы смогут выиграть призы
01.02.2019 г. 13:58
В Челябинске отметят День метеорита.
Шестую годовщину падения челябинского метеорита отметят в историческом музее. 15 февраля посетителей ждут экскурсии и акции, посвященные небесному телу, которое стало одним из неофициальных символов города.
Челябинцев приглашают принять участие в праздничной лотерее. Призами будут книги по истории культуры края, энциклопедия «Челябинск», наборы открыток с дореволюционными фотографиями. Розыгрыш пройдет в стенах музея и в соцсетях. Результаты огласят на следующий день — 16 февраля, сообщили в пресс-службе музея.
Метеорит взорвался в атмосфере над Южным Уралом и упал в озеро Чебаркуль 15 февраля 2013 года. Из-за сильного толчка и ударной волны в Челябинске и области в некоторых зданиях оказались выбиты стекла. Впоследствии метеорит достали из водоема. Сейчас самый большой его фрагмент находится в зале природы и древней истории исторического музея Челябинской области.
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