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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
В Госжилинспекции области назначили нового замначальника
01.02.2019 г. 13:56
Фото с сайта gubernator74.ru
На пост заместителя директора Государственной жилищной инспекции области назначили Андрея Солопова.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона. Ранее Андрей Солопов был начальником челябинского территориального отдела.
Место замдиректора освободилось после назначения Эллы Никитиной первым замруководителя Госжилинспекции области. 22 января губернатор Борис Дубровский уволил заместителя начальника ведомства Ирину Гончарову за покровительство родственнику.
Фото с сайта gubernator74.ru
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