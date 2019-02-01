Дорожный фонд Челябинской области увеличили до 14 млрд рублей

Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинской области выделили дополнительные средства на развитие инфраструктуры.

В 2019 году региональный дорожный фонд увеличат до 14 млрд рублей. Соответствующее распоряжение дал губернатор Борис Дубровский. Он напомнил, что в текущем году на работы по программе «Безопасные и качественные дороги» в городах и районах области выделено 1,5 млрд рублей.

Еще 500 млн рублей из бюджета региона потратят на сооружение социально важных объектов. Глава региона отметил, что их строительство входит в план подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. В минфине области пояснили, что дополнительные расходы сформируют из остатков бюджета на начало 2019 года.

Фото с сайта pravmin74.ru

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