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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
Дорожный фонд Челябинской области увеличили до 14 млрд рублей
01.02.2019 г. 12:13
Фото с сайта pravmin74.ru
В Челябинской области выделили дополнительные средства на развитие инфраструктуры.
В 2019 году региональный дорожный фонд увеличат до 14 млрд рублей. Соответствующее распоряжение дал губернатор Борис Дубровский. Он напомнил, что в текущем году на работы по программе «Безопасные и качественные дороги» в городах и районах области выделено 1,5 млрд рублей.
Еще 500 млн рублей из бюджета региона потратят на сооружение социально важных объектов. Глава региона отметил, что их строительство входит в план подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году. В минфине области пояснили, что дополнительные расходы сформируют из остатков бюджета на начало 2019 года.
Фото с сайта pravmin74.ru
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