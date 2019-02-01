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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
В Челябинске будут собирать подписи за освобождение братьев Кокориных
01.02.2019 г. 12:00
В российских городах начали сбор подписей в поддержку футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла, которые находятся в СИЗО.
Сейчас пункты сбора подписей открыты в Москве и Санкт-Петербурге. В субботу, 2 февраля, и воскресенье они также будут работать в Челябинске, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальной странице Александра Кокорина в Instagram. «Дорогие друзья, из-за большого количества просьб точки сбора подписей теперь есть и в других городах, помимо Москвы и Санкт-Петербурга. Вместе мы преодолеем все!» — говорится в подписи к фотографии нападающего «Зенита». Авторы акции призывают освободить братьев Кокориных. В Челябинске точка сбора подписей будет работать в кафе «Имбирь» на проспекте Ленина в выходные с 14:00 до 16:00.
Братья Кокорины и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся под стражей за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года. Сначала они избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука рядом с гостиницей. Затем спортсмены в кафе напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Мамаева и Кокориных заключили под стражу на два месяца. Затем арест продлили до 8 февраля.
Скриншот с сайта www.instagram.com/kokorin9
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