В Челябинске будут собирать подписи за освобождение братьев Кокориных

Скриншот с сайта www.instagram.com/kokorin9

В российских городах начали сбор подписей в поддержку футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла, которые находятся в СИЗО.

Сейчас пункты сбора подписей открыты в Москве и Санкт-Петербурге. В субботу, 2 февраля, и воскресенье они также будут работать в Челябинске, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальной странице Александра Кокорина в Instagram. «Дорогие друзья, из-за большого количества просьб точки сбора подписей теперь есть и в других городах, помимо Москвы и Санкт-Петербурга. Вместе мы преодолеем все!» — говорится в подписи к фотографии нападающего «Зенита». Авторы акции призывают освободить братьев Кокориных. В Челябинске точка сбора подписей будет работать в кафе «Имбирь» на проспекте Ленина в выходные с 14:00 до 16:00.

Братья Кокорины и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев находятся под стражей за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года. Сначала они избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука рядом с гостиницей. Затем спортсмены в кафе напали на директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Мамаева и Кокориных заключили под стражу на два месяца. Затем арест продлили до 8 февраля.

Скриншот с сайта www.instagram.com/kokorin9



Все новости за 01.02.2019 г.»