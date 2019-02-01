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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
Виталий Мутко встретится в Магнитогорске с жильцами пострадавшего от взрыва дома, которые не хотят переезжать
01.02.2019 г. 10:11
Зампред правительства России Виталий Мутко нанесет рабочий визит в Магнитогорск.
Вице-премьер по вопросам строительства и инфраструктуры приедет в город в пятницу, 1 февраля, во второй половине дня. До этого планировалось, что Виталий Мутко приедет днем ранее, однако программа его визита на Южный Урал изменилась. Зампред правительства сейчас работает в Челябинске. Он побывал в проблемном микрорайоне «Академ Риверсайд», в планах также — осмотр объектов к саммиту ШОС. Во второй половине дня — визит в Магнитогорск.
В Магнитогорске Виталий Мутко посетит дом на проспекте Карла Маркса, 164, который пострадал от взрыва 31 декабря. Вице-премьер проведет совещание с чиновниками мэрии и встретится с жильцами. Как сообщает «Верстов.инфо» со ссылкой на собственный источник, встреча пройдет в закрытом формате, на нее допустят по пять человек от каждой инициативной группы.
Пострадавший дом поручил расселить Владимир Путин. Такое решение президент принял после обращения к нему жильцов. Однако переезжать из поврежденного здания готовы не все из них — около 200 человек выступили против расселения.
Фото с сайта Kremlin.ru
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