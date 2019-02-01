В Челябинске более 700 человек эвакуировали из школы из-за короткого замыкания в люстре

Фото с сайта moscow.mchs.ru

На северо-западе Челябинска из-за короткого замыкания эвакуировали школу

ЧП произошло утром в пятницу, 1 февраля, в школе № 41. В люстре на первом этаже учебного заведения произошло короткое замыкание без последующего горения, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Из здания самостоятельно эвакуировались 731 человек, в том числе 50 сотрудников. В результате ЧП никто не пострадал. Сейчас занятия в школе проходят в обычном режиме.

Фото с сайта moscow.mchs.ru

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