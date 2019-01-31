На улице Худякова в Челябинске введут реверсивное движение

Фото с сайта Autonews.ru

Разгрузка от пробок улицы Худякова в Челябинске станет частью реализации комплексной схемы организации движения.

Реверсивный проезд введут на участке улицы Худякова от плотины на Шершнях до улицы Лесопарковой. Для этого там поставят соответствующие знаки, а над полосами повесят специальные светофоры с красными крестами и зелеными и желтыми стрелками, говорится в сообщении на сайте администрации Челябинска.

Источник: cheladmin.ru

По всей видимости, по большинству полос утром автомобили будут ехать в сторону центра, а вечером — в сторону северо-запада. Необходимость нововведения связана с серьезной загрузкой дороги в часы пик.

Фото с сайта Autonews.ru



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