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На улице Худякова в Челябинске введут реверсивное движение
31.01.2019 г. 16:10
Фото с сайта Autonews.ru
Разгрузка от пробок улицы Худякова в Челябинске станет частью реализации комплексной схемы организации движения.
Реверсивный проезд введут на участке улицы Худякова от плотины на Шершнях до улицы Лесопарковой. Для этого там поставят соответствующие знаки, а над полосами повесят специальные светофоры с красными крестами и зелеными и желтыми стрелками, говорится в сообщении на сайте администрации Челябинска.
Источник: cheladmin.ru
По всей видимости, по большинству полос утром автомобили будут ехать в сторону центра, а вечером — в сторону северо-запада. Необходимость нововведения связана с серьезной загрузкой дороги в часы пик.
Фото с сайта Autonews.ru
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