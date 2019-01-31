В Челябинске выделят десять полос для общественного транспорта

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске начали внедрять комплексную схему организации движения.

Согласно документу, в 2019 году в городе проложат десять выделенных полос для общественного транспорта. На северо-западе автобусы и троллейбусы выведут из общего потока на улицах Чичерина, Молодогвардейцев и на Комсомольском проспекте. В центре выделенные полосы появятся на проспекте Ленина и улице Свободы, на Свердловском проспекте и далее на Воровского, а также на улицах Энгельса, Труда и на мосту через Миасс.

Кроме того, весь центр Челябинска к концу 2019 года хотят сделать зоной платной парковки. Единое парковочное пространство, где за стоянку будут брать деньги, ограничат улицами Красной, Плеханова до Российской, далее по проспекту Ленина до улицы Свободы. С севера зону ограничивает улица Труда.

Источник: cheladmin.ru

Также в документе говорится, что Ленинградский мост на проспекте Победы планируется закрыть на реконструкцию в 2020 году. Ранее местные власти заявляли, что ремонт начнется после запуска транспортной развязки на Братьев Кашириных, сдать которую хотели еще в конце 2018-го.

В 2020-м в микрорайонах Парковый и «Aкадем Riverside», в городском бору и на Лесопарковой, на проспекте Ленина и в ряде других мест появятся велодорожки. Улицу 40-летия Победы от Братьев Кашириных продлят до Университетской набережной в виде пешеходной зоны. В дальнейшем в Челябинске хотят построить несколько транспортно-пересадочных узлов и путепроводов. На северо-западе предполагается продлить главные магистрали — проспекты Победы и Комсомольский.

Замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников подчеркнул, что схема не является конечным вариантом развития. «Это организм, который предполагает различного рода изменения с учетом меняющихся условий и требований», — отметил он.

Фото с сайта cheladmin.ru

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