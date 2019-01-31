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В центре Челябинска введут одностороннее движение на двух улицах
31.01.2019 г. 15:49
Фото с сайта udm-info.ru
В челябинской мэрии сообщили о начале реализации комплексной схемы организации движения.
С февраля 2019 года по улице Пушкина машины будут ездить только от Труда до проспекта Ленина, а по Советской — в обратном направлении. Подобные изменения произойдут и в Ленинском районе. Там односторонними сделают улицы Энергетиков и Шота Руставели на участке от Трубников до Гагарина, говорится в сообщении на сайте администрации города.
Также предусмотрено введение реверсивного движения на улице Худякова — от плотины до Лесопарковой.
Источник: cheladmin.ru
Фото с сайта udm-info.ru
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