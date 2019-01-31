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Второй «Ашан» в Челябинске откроют до конца марта
31.01.2019 г. 16:01
Фото с сайта www.magazinmagazinov.ru
В Челябинске назвали сроки открытия второго «Ашана».
Продуктовый гипермаркет французской сети будет работать в торгово-развлекательном комплексе «Космос». Он находится на пересечении проспекта Победы с улицей Чичерина напротив ТК «Прииск».
По данным портала magazinmagazinov.ru, в новом ТРК площадью 32 тыс. кв. метров будет три этажа, фудкорт и парковка на 800 мест. Объем аудитории оценивается почти в 500 тыс. человек. Открытие торгового комплекса «Космос» запланировано на первый квартал 2019 года.
Фото с сайта www.magazinmagazinov.ru
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