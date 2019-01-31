Второй «Ашан» в Челябинске откроют до конца марта

Фото с сайта www.magazinmagazinov.ru

В Челябинске назвали сроки открытия второго «Ашана».

Продуктовый гипермаркет французской сети будет работать в торгово-развлекательном комплексе «Космос». Он находится на пересечении проспекта Победы с улицей Чичерина напротив ТК «Прииск».

По данным портала magazinmagazinov.ru, в новом ТРК площадью 32 тыс. кв. метров будет три этажа, фудкорт и парковка на 800 мест. Объем аудитории оценивается почти в 500 тыс. человек. Открытие торгового комплекса «Космос» запланировано на первый квартал 2019 года.

Фото с сайта www.magazinmagazinov.ru

Все новости за 31.01.2019 г.»