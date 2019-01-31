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На Южном Урале будут судить пятерых россиян, которые продавали наркотики за биткойны
31.01.2019 г. 16:00
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении участников наркосообщества.
Пятерых человек обвиняют в зависимости от степени участия в создании преступного сообщества, незаконном сбыте наркотиков и легализации денег. По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год соучастники продавали вещества под видом интернет-магазина «Дом Парфюмера». Организация действовала на территории шести регионов. Ячейки преступного сообщества были сформированы по территориальному признаку и были самостоятельными единицами. Для конспирации обвиняемые использовали при покупке и сбыте наркотиков биткойны.
В мае 2017-го соучастников задержали. Правоохранители изъяли из оборота более 12 килограммов синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Всего по данному уголовному делу привлечены к ответственности 49 человек, включая руководство сообщества. Сумма легализованных средств превысила 34,5 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 11 млн рублей. Дело направлено в Челябинский областной суд.
Фото с сайта amur.info
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