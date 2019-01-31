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Заксобрание Челябинской области увеличило число льготников по транспортному налогу
31.01.2019 г. 16:12
Фото с сайта ki-news.ru
Депутаты Заксобрания Челябинской области внесли поправки в закон о транспортных льготах
Для четырех категорий южноуральцев повысили предел мощности автомобиля до 180 лошадиных сил. Поправки касаются Героев России, чернобыльцев, участников ВОВ, семей с детьми-инвалидами и инвалидов I и II групп. Ранее они могли оплачивать по льготной ставке только автомобили мощностью до 150 лошадиных сил. В октябре 2018 года в закон о транспортных льготах добавили пенсионеров и многодетные семьи. Предел мощности автомобиля установили также на отметке 180 лошадиных сил.
Фото с сайта ki-news.ru
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