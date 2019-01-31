Налево нельзя: в Челябинске закроют четыре левых поворота на оживленных перекрестках

Фото с сайта tengrinews.kz

В Челябинске приступили к реализации комплексной схемы организации движения.

Документ разработала петербургская компания «А+С Транспроект». Схема рассчитана до 2032 года и предполагает ряд изменений и ограничений, целью которых является оптимизация городского трафика и создание максимально удобных условий для всех участников дорожного движения.

На четырех перекрестках Челябинска запретят левый поворот ради увеличения потока автомобилей, едущих прямо. В Калининском районе это пересечения проспекта Победы с улицами Косарева и Чайковского. В Ленинском левый поворот закроют на Копейском шоссе в районе перекрестков с улицами Гранитной и Трубников в сторону Енисейской.

На пересечении Победы — Чайковского ограничение уже вступило в силу. Теперь водителям придется ездить «змейкой» — проезжать до следующего перекрестка и разворачиваться.

Источник: cheladmin.ru

Фото с сайта tengrinews.kz

Все новости за 31.01.2019 г.»