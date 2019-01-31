- 65.3577р. - 0.7410
- 75.2006р. - 0.3700
-
25.01.2019 г. | 15:52Гости эфира: Зырянов Сергей
-
30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
Налево нельзя: в Челябинске закроют четыре левых поворота на оживленных перекрестках
31.01.2019 г. 15:38
В Челябинске приступили к реализации комплексной схемы организации движения.
Документ разработала петербургская компания «А+С Транспроект». Схема рассчитана до 2032 года и предполагает ряд изменений и ограничений, целью которых является оптимизация городского трафика и создание максимально удобных условий для всех участников дорожного движения.
На четырех перекрестках Челябинска запретят левый поворот ради увеличения потока автомобилей, едущих прямо. В Калининском районе это пересечения проспекта Победы с улицами Косарева и Чайковского. В Ленинском левый поворот закроют на Копейском шоссе в районе перекрестков с улицами Гранитной и Трубников в сторону Енисейской.
На пересечении Победы — Чайковского ограничение уже вступило в силу. Теперь водителям придется ездить «змейкой» — проезжать до следующего перекрестка и разворачиваться.
Источник: cheladmin.ru
Фото с сайта tengrinews.kz
- 31.01.2019 г. На улице Худякова в Челябинске введут реверсивное движение
- 31.01.2019 г. В Челябинске выделят десять полос для общественного транспорта
- 31.01.2019 г. В центре Челябинска введут одностороннее движение на двух улицах
- 31.01.2019 г. «Южуралмост» перестал быть монополистом по ремонту дорог в Челябинской области
- 22.01.2019 г. В Челябинске цирковое общежитие снесут для строительства развязки на Братьев Кашириных