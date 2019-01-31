В Челябинской области умерших оказалось на 7 тыс. больше, чем новорожденных

Фото с сайта cheladmin.ru

Челябинскстат проанализировал демографическую ситуацию в регионе за 2018 год.

Эксперты привели данные с января по ноябрь. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в области более чем на 6% упала рождаемость и на 0,5% подросла смертность. Разница составила более 7 тыс. человек — на 35 тыс. новорожденных пришлось более 42 тыс. умерших. В 2018 году отделы ЗАГС региона зарегистрировали на 11% меньше браков, чем годом ранее — 21 тыс. Стало меньше и разводов — на 7%, всего их 13,7 тыс.

Чаще всего в 2018 году на Южном Урале люди умирали от сердечно-сосудистых заболеваний — почти 45% случаев. Внешние причины смерти в статистике занимают лишь 9%. Миграционная убыль населения составила почти 8,5 тыс. человек. Уехавших в другие регионы стало больше на 2,3 тыс. человек, а прибывших из-за рубежа — на 1,6 тыс.

О причинах сокращения численности населения Челябинской области ранее высказывались ряд экспертов. Так, директор областного филиала Президентской академии Сергей Зырянов связал это с фактором плохой экологии и экономическими мотивами. Профессор кафедры социологии ЧелГУ Александр Тараданов назвал причиной убыли населения экономию людей на собственном здоровье и недостаточное внимание к развитию института семьи.

Фото с сайта cheladmin.ru

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