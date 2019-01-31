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Средняя зарплата южноуральцев превысила 34 тыс. рублей
31.01.2019 г. 14:39
Среднемесячная номинальная зарплата южноуральцев за год увеличилась на 8,6%.
По данным Челябинскстата, общая сумма доходов жителей региона составила около 888 млрд рублей. 73% средств население потратило на покупку товаров и услуг. Средняя номинальная зарплата за январь-ноябрь 2018 года составила более 34 тыс. 300 рублей. Это на 8,6% выше показателя за аналогичный период 2017-го.
Доходы сотрудников финансовых и страховых компаний на 36% выше среднеобластного значения. Также высокий уровень зарплаты у работников научной и технической сфер, области культуры, спорта и досуга. Самый низкий показатель зафиксирован у персонала в сфере сельского и лесного хозяйства и рыболовства. Их уровень зарплаты на 72% ниже среднеобластного значения.
Фото с сайта pixabay.com
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