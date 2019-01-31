На Южном Урале через суд из квартиры выселили мужчину, который избивал 72-летнюю мать

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Троицке по иску прокурора суд выселили из квартиры 41-летнего мужчину, избивавшего пенсионерку.

Прокуратура установила, что в 2014 году пожилая женщина зарегистрировала в квартире сына. Мужчина избивал мать и приводил домой друзей, с которыми употреблял алкоголь. Пенсионерка была вынуждена ночевать у знакомых, а в последнее время проживала при храме, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По фактам избиения женщины возбуждены уголовные дела. Они находятся на рассмотрении в суде. Прокурор обратился с иском о выселении мужчины из квартиры. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Фото с сайта 74.мвд.рф

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