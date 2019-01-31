В Чесменском районе проверят трату бюджетных денег после жалоб населения на коррупцию

Фото с сайта pravmin74.ru

Заксобрание области направит в Чесменский район ревизоров контрольно-счетной палаты.

Инспекция коснется расходования бюджетных средств и полноту поступления в местную казну доходов от использования муниципального имущества. Внеочередную проверку КСП поручил провести комитет ЗСО по бюджету и налогам, который возглавляет спикер областного парламента Владимир Мякуш.

Поводом к проверке стало обращение жителей района, где говорилось о фактах коррупции, на которые следует обратить внимание властям. Ревизоры КСП проверят использование субсидии на капремонт здания одной из школ, а также доходы от закупок и сдачи в аренду земельных участков.

Фото с сайта pravmin74.ru

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