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В Чесменском районе проверят трату бюджетных денег после жалоб населения на коррупцию
31.01.2019 г. 14:07
Фото с сайта pravmin74.ru
Заксобрание области направит в Чесменский район ревизоров контрольно-счетной палаты.
Инспекция коснется расходования бюджетных средств и полноту поступления в местную казну доходов от использования муниципального имущества. Внеочередную проверку КСП поручил провести комитет ЗСО по бюджету и налогам, который возглавляет спикер областного парламента Владимир Мякуш.
Поводом к проверке стало обращение жителей района, где говорилось о фактах коррупции, на которые следует обратить внимание властям. Ревизоры КСП проверят использование субсидии на капремонт здания одной из школ, а также доходы от закупок и сдачи в аренду земельных участков.
Фото с сайта pravmin74.ru
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