Подержанные минивэны в Челябинске продают в среднем по 320 тыс. рублей

Фото с сайта Major-Opel.ru

Эксперты «Авито Авто» изучили рынок продаж минивэнов в Челябинске.

В среднем минивэн в городе стоит 326 тыс. рублей — за 2018 год цена машин такого типа снизилась на 4%. Среди моделей первое место по продажам занял Nissan Note за 350 тыс. рублей. На втором месте по популярности — Ford Fusion, он на 100 тыс. рублей дешевле.

Самым дорогим минивэном в Челябинске стал Nissan Serena. В среднем его продавали более чем за 530 тыс. рублей. Дешевле всего в 2018 году был Mitsubishi Dingo — меньше 150 тыс. рублей. В целом Челябинск занял восьмое место по России в плане доступности минивэнов. Самые дешевые автомобили этого класса продают в Омске — за 274 тыс. рублей.

Фото с сайта Major-Opel.ru



Все новости за 31.01.2019 г.»