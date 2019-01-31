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Подержанные минивэны в Челябинске продают в среднем по 320 тыс. рублей
31.01.2019 г. 13:15
Фото с сайта Major-Opel.ru
Эксперты «Авито Авто» изучили рынок продаж минивэнов в Челябинске.
В среднем минивэн в городе стоит 326 тыс. рублей — за 2018 год цена машин такого типа снизилась на 4%. Среди моделей первое место по продажам занял Nissan Note за 350 тыс. рублей. На втором месте по популярности — Ford Fusion, он на 100 тыс. рублей дешевле.
Самым дорогим минивэном в Челябинске стал Nissan Serena. В среднем его продавали более чем за 530 тыс. рублей. Дешевле всего в 2018 году был Mitsubishi Dingo — меньше 150 тыс. рублей. В целом Челябинск занял восьмое место по России в плане доступности минивэнов. Самые дешевые автомобили этого класса продают в Омске — за 274 тыс. рублей.
Фото с сайта Major-Opel.ru
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