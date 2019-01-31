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Банк погасит кредиты пострадавших при взрыве дома в Магнитогорске
31.01.2019 г. 14:05
«Альфабанк» не будет предъявлять требования по оплате кредитов клиентам, которые пострадали во время обрушения дома в Магнитогорске.
Губернатор Борис Дубровский обратился к руководству «Альфабанка» с просьбой списать долг по кредиту Лидии Воронцовой. При обрушении дома погиб ее 42-летний муж. Банк поддержал предложение главы региона.
По словам управляющего челябинским операционным офисом «Альфабанка» Сергея Лукоянова, руководство приняло решение не предъявлять к клиентам, пострадавшим при взрыве дома, требования по оплате кредитов. Также долги спишут наследникам погибших заемщиков.
Обрушение жилого дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Погибли 39 человек. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа.
Фото с сайта mchs.gov.ru
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