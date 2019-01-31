Банк погасит кредиты пострадавших при взрыве дома в Магнитогорске

Фото с сайта mchs.gov.ru

«Альфабанк» не будет предъявлять требования по оплате кредитов клиентам, которые пострадали во время обрушения дома в Магнитогорске.

Губернатор Борис Дубровский обратился к руководству «Альфабанка» с просьбой списать долг по кредиту Лидии Воронцовой. При обрушении дома погиб ее 42-летний муж. Банк поддержал предложение главы региона.

По словам управляющего челябинским операционным офисом «Альфабанка» Сергея Лукоянова, руководство приняло решение не предъявлять к клиентам, пострадавшим при взрыве дома, требования по оплате кредитов. Также долги спишут наследникам погибших заемщиков.

Обрушение жилого дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. Погибли 39 человек. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа.

Фото с сайта mchs.gov.ru

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