Слишком много микробов: более 10% продаваемых в Челябинской области мяса и молока опасны

Фото с сайта pixabay.com

В челябинском Россельхознадзоре подвели итоги мониторинга качества продуктов в 2018 году.

Всего специалисты отобрали более 1 тыс. проб. Порядка 750 приходились на мясо, молоко и мясомолочную продукцию. По результатам лабораторных исследований выяснилось, что 94 из них не соответствуют показателям качества и безопасности. Это примерно каждый восьмой образец.

Помимо мяса и «молочки», также исследовали рыбу, яйца, мед и корма для животных. Эксперты Россельхознадзора проверяли в пробах наличие посторонних субстанций и вредных микробов — бактерий кишечной палочки и листерий.

Компании, чьи образцы продукции оказывались некачественными и небезопасными, проверяли ревизоры ведомства. На семи предприятиях ввели усиленный лабораторный контроль, еще на четырех производителей завели административные дела. Им грозят штрафы до 300 тыс. рублей.

Фото с сайта pixabay.com



Все новости за 31.01.2019 г.»