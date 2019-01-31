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Слишком много микробов: более 10% продаваемых в Челябинской области мяса и молока опасны
31.01.2019 г. 12:41
В челябинском Россельхознадзоре подвели итоги мониторинга качества продуктов в 2018 году.
Всего специалисты отобрали более 1 тыс. проб. Порядка 750 приходились на мясо, молоко и мясомолочную продукцию. По результатам лабораторных исследований выяснилось, что 94 из них не соответствуют показателям качества и безопасности. Это примерно каждый восьмой образец.
Помимо мяса и «молочки», также исследовали рыбу, яйца, мед и корма для животных. Эксперты Россельхознадзора проверяли в пробах наличие посторонних субстанций и вредных микробов — бактерий кишечной палочки и листерий.
Компании, чьи образцы продукции оказывались некачественными и небезопасными, проверяли ревизоры ведомства. На семи предприятиях ввели усиленный лабораторный контроль, еще на четырех производителей завели административные дела. Им грозят штрафы до 300 тыс. рублей.
Фото с сайта pixabay.com
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