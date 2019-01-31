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«Южуралмост» перестал быть монополистом по ремонту дорог в Челябинской области
31.01.2019 г. 12:38
Московская компания «Ойкумена» выиграла тендер на содержание южноуральских дорог до 2021 года.
Аукцион объявили еще в апреле 2018 года. Москвичи почти год боролись за контракт стоимостью 15 млрд рублей с монополистом местного дорожного рынка — компанией «Южуралмост». Закупку проверяла антимонопольная служба, результаты конкурса оспаривали в Арбитражном суде. Однако победу в торгах одержала «Ойкумена», которая предложила более низкую цену, чем местный подрядчик.
Как пишет Znak.com, гендиректор «Ойкумены» Лев Гниденко через ряд юрлиц контролирует компанию «Центр коммунального сервиса» — регоператора по обращению с отходами в Челябинске, Магнитогорске и Карабаше. Эксперты отмечают, что в Челябинской области все более активно действуют федеральные игроки, которые теснят местный бизнес. По версии ряда источников издания, за «Ойкуменой» может стоять мэр Москвы Сергей Собянин, который в последнее время наращивает свое влияние на Урале.
Потеря крупного контракта на ремонт трасс регионального или межмуниципального значения — не первая для «Южуралмоста». Осенью 2018 года компания проиграла тендер на прокладку нескольких дорог и завершение строительства путепровода на улице Братьев Кашириных в Челябинске. Кроме того, сейчас на рассмотрении в ФАС находится дело о сговоре на торгах с участием АО «Южуралмост» Его фигурантами также являются областной миндортранс и губернатор Борис Дубровский.
Фото с сайта pravmin74.ru
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