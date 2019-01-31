В Челябинске из-за пожара в многоэтажном доме эвакуировали семь человек

31.01.2019 г. 12:29

В Челябинске из-за пожара в многоэтажном доме эвакуировали семь человек
Фото с сайта t-l.ru

В Калининском районе произошел пожар в жилой многоэтажке.

Возгорание случилось утром в четверг, 31 января, в доме на проспекте Победы, 321. Загорелась однокомнатная квартира на восьмом этаже.

Семерых жильцов дома, в том числе двоих детей, эвакуировали пожарные с помощью спасательных комплектов. Жильцы загоревшейся квартиры — женщина и ребенок — покинули ее самостоятельно. Через 40 минут пожар потушили. В результате инцидента никто не пострадал.

Фото с сайта t-l.ru

     

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