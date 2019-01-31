Более половины челябинцев рассчитывают в жизни на самих себя, а не на власть

Фото с сайта rubryka.com

Социологи филиала Президентской академии спросили у жителей Челябинска, от кого зависит улучшение их жизни.

Большая часть респондентов — почти 55% — заявили, что за улучшение жизни не отвечает никто, кроме них самих. Чаще всего так отвечали молодые люди и те, кто сумел адаптироваться к новым экономическим реалиям.

На помощь федеральной власти рассчитывают почти четверть участников опроса — 22,5%. По данным исследования, чаще всего проводят параллель между ростом своего благополучия и работой Кремля мужчины старшего возраста.

По мнению челябинцев, вклад в повышение уровня жизни больше от городских властей, чем от областных. Местные органы власти в опросе набрали более 8%, а региональные — менее 5%. 4,5% опрошенных полагают, что их благополучие определяет работодатель – так отвечали в основном женщины средних лет.

Фото с сайта rubryka.com



Все новости за 31.01.2019 г.»