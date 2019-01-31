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В Челябинске директора нелегального кредитного кооператива оштрафовали на 20 тыс. рублей
31.01.2019 г. 11:42
Руководство челябинской фирмы оштрафовали за незаконную выдачу потребительских займов.
В поле зрения прокуратуры попало ООО «Гарантия». Фирма на постоянной основе выдавала займы под проценты. Выяснилось, что компания не имела разрешения на подобную деятельность и не являлась кредитной организацией.
На директора прокуратура завела административное дело. За незаконное предоставление потребительских займов его оштрафовали на 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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