В Челябинске директора нелегального кредитного кооператива оштрафовали на 20 тыс. рублей

31.01.2019 г. 11:42

В Челябинске директора нелегального кредитного кооператива оштрафовали на 20 тыс. рублей

Руководство челябинской фирмы оштрафовали за незаконную выдачу потребительских займов.

В поле зрения прокуратуры попало ООО «Гарантия». Фирма на постоянной основе выдавала займы под проценты. Выяснилось, что компания не имела разрешения на подобную деятельность и не являлась кредитной организацией.

На директора прокуратура завела административное дело. За незаконное предоставление потребительских займов его оштрафовали на 20 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

 

    

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