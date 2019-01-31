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Новый терминал челябинского аэропорта планируют сдать в ноябре 2019 года
31.01.2019 г. 11:34
Замминистра транспорта России Александр Юрчик осмотрел строительство аэродрома и нового терминала аэропорта.
На аэродроме завершается демонтаж старого покрытия. К зданию нового аэровокзала внутренних линий начали прокладывать инженерные сети. «Общая цифра федерального финансирования только в транспортной части превысит 6 млрд рублей. Мы сейчас проводили совещание, выяснили, каким образом надо эти средства распределять, частично эти средства уже реализуются», — подчеркнул Юрчик.
По его словам, первый этап реконструкции идет с опережением графика. Гендиректор авиапредприятия отметил, что аэровокзал планируют запустить в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Реконструкция челябинского авиаузла связана с подготовкой города к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году.
Фото с сайта gubernator74.ru
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