Новый терминал челябинского аэропорта планируют сдать в ноябре 2019 года

Фото с сайта gubernator74.ru

Замминистра транспорта России Александр Юрчик осмотрел строительство аэродрома и нового терминала аэропорта.

На аэродроме завершается демонтаж старого покрытия. К зданию нового аэровокзала внутренних линий начали прокладывать инженерные сети. «Общая цифра федерального финансирования только в транспортной части превысит 6 млрд рублей. Мы сейчас проводили совещание, выяснили, каким образом надо эти средства распределять, частично эти средства уже реализуются», — подчеркнул Юрчик.

По его словам, первый этап реконструкции идет с опережением графика. Гендиректор авиапредприятия отметил, что аэровокзал планируют запустить в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Реконструкция челябинского авиаузла связана с подготовкой города к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году.

Фото с сайта gubernator74.ru

Все новости за 31.01.2019 г.»