Цены на элитные квартиры в Челябинске упали на 20% из-за отсутствия спроса

Фото с сайта mordsrub.ru

В Челябинске за 2018 год резко подешевело элитное жилье в многоквартирных домах.



Снижение цен отметили специалисты портала N1.RU. В среднем владельцы дорогих и просторных квартир за время экспонирования снижали цены на 18%. По отдельным объектам скидка доходила до 30%. Так, одна пятикомнатная квартира на Братьев Кашириных, 12б подешевела за год сразу на 5 млн рублей — с 23 до 18 млн.



Эксперты полагают, что такая динамика вызвана завышением первоначальной цены либо отсутствием спроса на жилье премиум-класса. Также в 2018 году они отметили максимальное снижение стоимости больших квартир в старом фонде.



В минувшем году средняя цена квадратного метра в Челябинске снизилась до 40,5 тыс. рублей. Город стал единственным миллионником в России, где подешевело вторичное жилье, а рост стоимости квартир в новостройках оказался самым низким — 3%.

Фото с сайта mordsrub.ru

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