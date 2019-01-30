В Челябинской области врачи зафиксировали первый в этом году случай кори

Фото с сайта novostipmr.com

В Челябинской области заболел корью турист из Таиланда.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, взрослый прибыл из туристической поездки, он не был привит против кори. В 2018 году в регионе зарегистрировали девять случаев кори, среди заболевших было четыре ребенка, все дети — непривитые. Наличие непривитых поддерживает заболеваемость, говорят в надзорном ведомстве.

Управление также предупреждает о высокой угрозе завоза инфекции на территорию области. Причина — большое количество профессиональных, учебных и туристических поездок в страны, где сложилась неблагополучная эпидемиологическая обстановка. В числе таких государств специалисты называют Украину, Грузию, Черногорию, Грецию, Румынию, Молдову, Францию и Италию.

Ранее несколько случаев кори выявили в Москве. Там на карантин закрыли две школы.

Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание. Характеризуется симптомами общей интоксикации, высокой температурой, кашлем, насморком, конъюнктивитом, пятнисто-папулезной сыпью. Путь передачи - воздушно-капельный. Возможны осложнения со стороны центральной нервной системы , дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта. Корь может быть причиной смертности и инвалидности, особенно среди детей раннего возраста, сообщили в управлении Роспотребнадзора. Эффективным способом защитить себя и близких называют вакцинацию.

Фото с сайта novostipmr.com

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