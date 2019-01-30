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25.01.2019 г. | 15:52Гости эфира: Зырянов Сергей
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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
В Челябинской области врачи зафиксировали первый в этом году случай кори
30.01.2019 г. 16:27
В Челябинской области заболел корью турист из Таиланда.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, взрослый прибыл из туристической поездки, он не был привит против кори. В 2018 году в регионе зарегистрировали девять случаев кори, среди заболевших было четыре ребенка, все дети — непривитые. Наличие непривитых поддерживает заболеваемость, говорят в надзорном ведомстве.
Управление также предупреждает о высокой угрозе завоза инфекции на территорию области. Причина — большое количество профессиональных, учебных и туристических поездок в страны, где сложилась неблагополучная эпидемиологическая обстановка. В числе таких государств специалисты называют Украину, Грузию, Черногорию, Грецию, Румынию, Молдову, Францию и Италию.
Ранее несколько случаев кори выявили в Москве. Там на карантин закрыли две школы.
Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание. Характеризуется симптомами общей интоксикации, высокой температурой, кашлем, насморком, конъюнктивитом, пятнисто-папулезной сыпью. Путь передачи - воздушно-капельный. Возможны осложнения со стороны центральной нервной системы , дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта. Корь может быть причиной смертности и инвалидности, особенно среди детей раннего возраста, сообщили в управлении Роспотребнадзора. Эффективным способом защитить себя и близких называют вакцинацию.
Фото с сайта novostipmr.com
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