Министр здравоохранения региона пообещал принять жесткие кадровые решения после смерти трех детей в больнице Копейска

Фото с сайта gubernator74.ru

В минздраве Челябинской области прокомментировали смерть трех детей в копейской горбольнице №1.

Министр здравоохранения области Сергей Приколотин отметил, что каждый из трех случаев был клинически сложным. Сейчас в регионе работает несколько комиссий, которые проводят проверки по факту смертей. «Выводы, которые сделают комиссии, будут интерпретированы в должном русле, и будут приняты меры по результатам этой работы. Кадровые и управленческие решения, в том числе довольно жесткие, будут озвучены после завершения работы комиссий», — приводит слова Приколотина пресс-служба минздрава. По словам министра, ведомство планирует разделить детский и взрослый стационары в Копейске.

За последние два месяца в горбольнице №1 скончались трое детей. 20 декабря в медучреждении от менингита умер 5-летний мальчик. В начале января в филиале больницы на поселке Потанино от опухоли мозга умерла 9-летняя девочка. Во вторник, 29 января, в учреждении умер 13-летний мальчик. Его лечили от пневмонии.

Фото с сайта gubernator74.ru

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