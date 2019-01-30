Врачи обнаружили опухоль в легких 13-летнего мальчика, который скончался в больнице Копейска

Фото с сайта sledcom.ru

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти школьника в больнице.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Сейчас эксперты устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

13-летний ребенок скончался в отделении копейской больницы на поселке Потанино во вторник, 29 января. Школьника лечили от пневмонии. По данным 74.ru, в легких мальчика обнаружили опухоль. Это третья смерть ребенка в копейской больнице за последние два месяца. 20 декабря 2018 года в медучреждении от менингита умер 5-летний мальчик. 2 января 2019-го в больнице в Потанино от опухоли мозга скончалась 9-летняя девочка. В регионе работают несколько комиссий. Министр здравоохранения региона Сергей Приколотин не исключил принятие жестких кадровых и управленческих решений.

Фото с сайта sledcom.ru

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