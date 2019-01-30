На экологическом форуме в Челябинске ожидают визит Дмитрия Медведева

Фото с сайта kremlin.ru

В Челябинске планируют провести федеральный экологический форум партии «Единая Россия».

Мероприятие запланировано на апрель 2019 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он добавил, что форум посетят руководители страны. Ожидается визит премьер-министра Дмитрия Медведева.

На форуме обсудят новую систему обращения с мусором, повышение качества воздуха, экологическое волонтерство. Челябинск не случайно был выбран местом проведения мероприятия — решение проблем с загрязнением окружающей среды Южного Урала указано одной из целей майских указов президента и нацпроекта «Экология».

Фото с сайта kremlin.ru

Все новости за 30.01.2019 г.»