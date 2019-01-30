Челябинск
- 66.0987р. - 0.2425
- 75.5706р. - 0.3105
Разворот
-
25.01.2019 г. | 15:52Гости эфира: Зырянов Сергей
Разбор полетов
-
30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
На экологическом форуме в Челябинске ожидают визит Дмитрия Медведева
30.01.2019 г. 15:58
Фото с сайта kremlin.ru
В Челябинске планируют провести федеральный экологический форум партии «Единая Россия».
Мероприятие запланировано на апрель 2019 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он добавил, что форум посетят руководители страны. Ожидается визит премьер-министра Дмитрия Медведева.
На форуме обсудят новую систему обращения с мусором, повышение качества воздуха, экологическое волонтерство. Челябинск не случайно был выбран местом проведения мероприятия — решение проблем с загрязнением окружающей среды Южного Урала указано одной из целей майских указов президента и нацпроекта «Экология».
Фото с сайта kremlin.ru
Новости на эту тему
- 29.01.2019 г. Прокуроры тоже хотят дышать чистым воздухом — Виталий Лопин
- 28.01.2019 г. Южноуральцы стали чаще покидать регион из-за плохой экологии
- 23.01.2019 г. Смог из Башкирии пришел в Челябинскую область
- 17.01.2019 г. В Челябинске нашлись люди, которые довольны экологической ситуацией
- 16.01.2019 г. Дмитрий Медведев предложил упростить жизнь бизнеса с помощью снижения нагрузки