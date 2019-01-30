Дмитрий Песков призвал аккуратно относиться к вбросам про магнитогорскую трагедию

Фото с сайта kremlin.ru

В Кремле прокомментировали взрыв в жилом доме в Магнитогорске.

На вопросы журналистов ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По поводу различных публикаций о версиях взрыва он сказал, что надо весьма аккуратно относиться к подобным информационным вбросам и доверять официальным сводкам.

Дом на проспекте Карла Маркса, 164 обрушился 31 декабря. Под завалами погибли 39 человек. По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа, однако следствие рассматривает все версии случившегося. Владимир Путин поручил расселить жильцов из пострадавшего дома. Дмитрий Песков подчеркнул, что это решение президент принял единолично. Об этом пишут «Известия».

Фото с сайта kremlin.ru

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