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В Челябинской области на 10% выросло количество коррупционных преступлений
30.01.2019 г. 14:48
Фото с сайта 74.мвд.рф
В прокуратуре Челябинской области подвели итоги противодействия коррупции в 2018 году.
В минувшем году правоохранительные органы выявили в регионе 878 преступлений коррупционной направленности. Это на 10,5% больше, чем в 2017 году. 274 случая приходятся на факты взяточничества.
Различных правонарушений коррупционного характера выявили более 3 тыс. Главным образом, это недостоверные данные о доходах и расходах в документах и конфликты интересов. Прокуратура наложила 89 штрафов общей суммой более 17 млн рублей. 16 должностных лиц уволили, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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