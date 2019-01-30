На Южном Урале должница сломала себе палец, чтобы избежать обязательных работ

Фото с сайта pixabay.com

В Коркино 19-летняя девушка намеренно сломала себе мизинец, чтобы уклониться от отбывания обязательных работ.

Жительницу Коркино привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков. Девушке назначили штраф в размере 4 тыс. рублей. Она не захотела выплачивать его добровольно. В ноябре 2018 года в отношении девушки было возбуждено исполнительное производство. Приставы установили, что должница не работает и ведет асоциальный образ жизни.

В январе 2019-го суд назначил нарушительнице 20 часов обязательных работ. Девушка пришла в отдел судебных приставов и продемонстрировала мизинец в гипсе и справку из травмпункта. В ведомстве должнице сообщили, что на обязательные работы ее отправят не раньше середины февраля, так как исполнительное производство пока не было возбуждено.

«С вытянувшимся лицом девушка покивала головой, а выходя из отдела, громко посетовала, мол, зачем я сейчас палец себе сломала», — пишет пресс-служба регионального управления ФССП.

Если девушка продолжит уклоняться от обязательных работ, ей грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток.

Фото с сайта pixabay.com



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