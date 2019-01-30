Южноуральцев призвали фотографировать опасные сосульки на крышах домов

Фото с сайта onf.ru

Активисты ОНФ приглашают южноуральцев принять участие в акции «Опасный лед».

Цель акции — привлечь внимание коммунальных служб к местам, где возможен сход льда с крыш, сообщили в пресс-службе южноуральского отделения ОНФ. Жителей региона призывают публиковать фотографии гололедицы и опасных сосулек в соцсетях с хештегом #ОпасныйЛед74. Также снимки можно присылать на электронную почту 74region@onf.ru. В описании необходимо указать населенный пункт и адрес. Каждое обращение зарегистрируют, руководителям районных администраций будут направлены требования о принятии мер.

Активисты ОНФ зафиксировали уже десятки жалоб на гололедицу и сход льда с крыш. Так, ранее в Сатке сосульки упали на припаркованный у дома автомобиль. В этом месте постоянно гуляют дети, но ограждения возле здания нет. Аналогичный случай произошел в Челябинске. С крыши дома по улице Энтузиастов, 12 упала сосулька, которая разбила заднее стекло автомобиля.

Фото с сайта onf.ru

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