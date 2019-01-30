Челябинский суд начнет рассматривать иск о запрете деятельности Томинского ГОКа

Фото с сайта gubernator74.ru

В Арбитражном суде Челябинской области в среду, 30 января, в 15:15 начнется заседание по иску о запрете деятельности Томинского ГОКа.

Соответствующая информация содержится в картотеке суда. Иск к АО «Томинский горно-обогатетельный комбинат» поступил в Арбитражный суд области в марте 2018 года.

По мнению экоактивистов, строительство и последующая эксплуатация ГОКа нарушает нормы российского законодательства и повлечет причинение вреда окружающей среде. Истцы, это общественная организация «Экологический консалтинг», требуют запретить деятельность по разработке, строительству и эксплуатации комбината в Сосновском районе. Ответчик с исковым требованием не согласен.

Фото с сайта gubernator74.ru

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