Финансовое благополучие Челябинской области — миф? Что дадут Челябинску саммиты ШОС и БРИКС?

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Экономист Сергей Гордеев назвал финансовое благополучие Челябинской области мифом. По словам эксперта, бюджетная обеспеченность региона очень низкая, а рост доходов практически нулевой. Улучшений в этой сфере, по его мнению, не наблюдалось с 2010 года.

Говорим об этом, а также о том, хватит ли денег на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, в среду, 30 января, в 16:35 в программе «Разбор полетов».

Гости в студии: экономист Сергей Гордеев и экс-министр экономразвития области Татьяна Кузнецова.

Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78.

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