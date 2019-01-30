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25.01.2019 г. | 15:52Гости эфира: Зырянов Сергей
Разбор полетов
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30.01.2019 г. | 12:29Гости эфира: Гордеев Сергей, Кузнецова Татьяна
Финансовое благополучие Челябинской области — миф? Что дадут Челябинску саммиты ШОС и БРИКС?
30.01.2019 г. 12:32
Фото: congress-74.ru
Экономист Сергей Гордеев назвал финансовое благополучие Челябинской области мифом. По словам эксперта, бюджетная обеспеченность региона очень низкая, а рост доходов практически нулевой. Улучшений в этой сфере, по его мнению, не наблюдалось с 2010 года.
Говорим об этом, а также о том, хватит ли денег на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС, в среду, 30 января, в 16:35 в программе «Разбор полетов».
Гости в студии: экономист Сергей Гордеев и экс-министр экономразвития области Татьяна Кузнецова.
Прямой эфир в 16:35. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира 269-97-78.
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