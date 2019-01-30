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Треть опрошенных челябинских работников трудятся на «удаленке»
30.01.2019 г. 12:20
В Челябинске набирает популярность удаленный формат работы.
К такому выводу пришли в службе исследований сервиса HeadHunter по результатам опроса пользователей. Всего на «удаленке» заняты 33% участников исследования. Выяснилось, что собственно фрилансеров среди них немного — 13%, в основном, это занятые творчеством, журналистикой, а также юристы. Большая часть сотрудников на «удаленке» состоит в штате компаний — это IT-специалисты, бухгалтеры, специалисты по маркетингу и рекламе.
Среди респондентов, которые трудятся в офисе, перейти на формат работы из дома хоть раз пытались около 46%. Руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал» Анна Осипова рассказала, что половина сотрудников на «удаленке» изначально рассматривали этот вариант в качестве основного.
«Половина тех, кто сейчас работает вне офиса, целенаправленно искали именно такой вариант, при этом каждый третий действительно работает из дома. К основным плюсам удаленной работы можно отнести возможность работать из другого региона и даже страны, самостоятельное распределение своих рабочих часов, а также экономию времени и денег на дорогу. Среди минусов южноуральцы выделяют нехватку очного общения по рабочим вопросам, большое количество отвлекающих бытовых факторов и невовлеченность в корпоративную культуру компании», — пояснила Анна Осипова.
Также в HeadHunter назвали и сферы деятельности, компании в которых чаще других не требуют присутствия сотрудника в офисе. В Челябинской области это наука и образование, страхование, информационные технологии и консалтинг.
Фото с сайта pixabay.com
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