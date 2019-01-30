Екатеринбург отказался от помощи Челябинска в проведении летней Универсиады в 2023 году

Фото с сайта vecher.kz

Екатеринбург подал заявку на проведение летней Универсиады-2023.

Заявку уральской столицы во вторник, 29 января, одобрила вице-премьер Ольга Голодец. Кандидатуру Екатеринбурга рассмотрит Международная ассоциация студенческого спорта.

Ранее планировалось, что помощь в организации мероприятий летней Универсиады уральской столице окажет Челябинск. Туда хотели перенести состязания по прыжкам в воду, плаванию и водному поло – выяснилось, что в Екатеринбурге нет подходящего объекта для их проведения. Позже стало известно, что в случае победы кандидатуры города в конкурсе там построят Дворец водных видов спорта, и от партнерства с Челябинском отказались.

Фото с сайта vecher.kz

Все новости за 30.01.2019 г.»