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Екатеринбург отказался от помощи Челябинска в проведении летней Универсиады в 2023 году
30.01.2019 г. 12:02
Фото с сайта vecher.kz
Екатеринбург подал заявку на проведение летней Универсиады-2023.
Заявку уральской столицы во вторник, 29 января, одобрила вице-премьер Ольга Голодец. Кандидатуру Екатеринбурга рассмотрит Международная ассоциация студенческого спорта.
Ранее планировалось, что помощь в организации мероприятий летней Универсиады уральской столице окажет Челябинск. Туда хотели перенести состязания по прыжкам в воду, плаванию и водному поло – выяснилось, что в Екатеринбурге нет подходящего объекта для их проведения. Позже стало известно, что в случае победы кандидатуры города в конкурсе там построят Дворец водных видов спорта, и от партнерства с Челябинском отказались.
Фото с сайта vecher.kz
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