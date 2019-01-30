Мэр Магнитогорска заявил, что жильцов пострадавшего дома не будут переселять насильно

Фото с сайта 74.mchs.ru

Жильцы дома по проспекту Карла Маркса, 164 во вторник, 29 января, встретились с главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым.

Жильцы сообщили мэру о желании присутствовать на совещаниях по вопросу расселения дома. Бердников отметил, что необходимости в подобных заседаниях пока нет. По словам главы города, сначала необходимо получить результаты экспертизы, которую проведут после демонтажных работ. Заключение опубликуют на официальном сайте администрации. «Насильно переселять никого не будут», — подчеркнул Бердников.

Жильцы пострадавшего дома попросили о встрече с вице-премьером Виталием Мутко. Он посетит Магнитогорск с рабочим визитом в четверг, 31 января. «Если не будет изменений в рабочем графике, то такая встреча обязательно состоится. Для объективности картины необходимо пригласить жителей с разными точками зрения на расселение», — приводит слова Бердникова пресс-служба городской администрации.

31 декабря в Магнитогорске обрушилась часть жилого дома. Погибли 39 человек. По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв бытового газа. 16 января Владимир Путин поручил полностью расселить пострадавший дом. Активисты провели опрос среди жильцов. О желании переехать заявили 166 человек. 195 жильцов выступили против расселения и за право выбора — уезжать или остаться.

Фото с сайта 74.mchs.ru

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