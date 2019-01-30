Главу Копейска Сергея Вялова убили в 1994 году за 12 тыс. долларов

Фото с сайта 74.мвд.рф

Стали известны подробности уголовного дела банды наемных убийц, действовавшей в Копейске в 90-х.

По материалам следствия, преступную группировку в 1993 году создал 40-летний на тот момент местный житель. Всего в банде было восемь человек.

Руководитель группировки параллельно возглавлял опытное фермерское хозяйство. В 1991-1993 годах копейская мэрия передала ему несколько зданий, числившихся на балансе города. Глава администрации Сергей Вялов неоднократно требовал вернуть объекты в муниципальную собственность. Конфликт бизнесмена и чиновника решили криминальным путем — 30 августа 1994 года Сергея Вялова зарезали на улице. Главарь банды заплатил исполнителям в качестве вознаграждения 12 тыс. долларов. В дальнейшем он приватизировал значительную часть казенного имущества.

Также фигуранты уголовного дела в разном составе причастны к другим преступлениям. В 1998 году в ходе ссоры они расправились с двумя местными жителями. В 2004-м бандиты убили директора СХП «Вперед плюс» и совершили покушение на случайного свидетеля — замруководителя фирмы. Кроме того, один из обвиняемых в 1997 году покушался на изнасилование и убийство малознакомой девушки.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, некоторые участники банды уже отбыли наказание за совершенные 20 лет назад преступления. Сейчас по уголовному делу проходят трое мужчин, его материалы будет рассматривать Челябинский областной суд. Еще один член группировки находится на скамье подсудимых, а пятый объявлен в международный розыск.

Фото с сайта 74.мвд.рф



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